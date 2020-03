Getuigen gezocht na woningoverval

Een getuige vertelde agenten dat het om een groep van vier tot zes overvallers ging, die allen gezichtsbedekking droegen. Na de overval ging de groep er met buit vandoor in een grijze BMW. Later in de nacht hielden agenten in Noordwijk bij een geparkeerde grijze BMW drie verdachten aan. Vervolgens hielden agenten in een woning aan de Van Limburg Stirumstraat nog eens drie verdachten aan. De zes zitten nog vast en worden gehoord. In de woning vonden agenten verdovende middelen en vuurwapens. Deze goederen zijn in beslag genomen.



Het slachtoffer werd door de groep hard geslagen met een voorwerp en liep daardoor verwondingen op. Hij doet aangifte van de gewelddadige overval.



Iets gezien of gehoord?

De politie zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien of gehoord tussen 21.30 en 22.00 uur in de omgeving van de Rijnsburgerweg. Of mogelijk bent u in bezit van camerabeelden waarop de overvallers of de vluchtauto te zien zijn. Neem dan contact op met de politie in Noordwijk via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, bel dan met 0800-7000.