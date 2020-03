Grote en kleine man overvallen supermarkt aan de Maaskade

Iets voor 20.00 uur kwamen twee donker getinte mannen met mondkapjes op de supermarkt binnen. Onder bedreiging van een vuurwapen moesten drie medewerkers en een klant mee naar de kluis. De kluis moest open en het geld in een plastic Aldi tas. Tot de twee overvallers weg waren, moesten de vier in het kantoor blijven zitten. Met het geld verdwenen ze richting de Willemsbrug. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de impact was groot. Er waren die avond ook nog klanten in de winkel aanwezig, die alles zagen gebeuren. De politie is een onderzoek gestart en heeft al een aantal getuigen gesproken. Ook worden er camerabeelden veilig gesteld.