‘Find my iPhone’ leidt politie naar auto-inbreker

Het slachtoffer van de inbraak, een 46 jarige inwoonster van Roosendaal, parkeerde haar auto die middag aan de Boulevard in Roosendaal. Toen zij na enkele minuten terug kwam, zag ze dat haar auto opengebroken was en dat haar handtas uit de auto gestolen was. In die handtas zaten onder meer haar identiteitspapieren en haar telefoon. Terwijl de vrouw aangifte stond te doen bij de toegesnelde politie, zag haar dochter thuis dat de telefoon van haar moeder een signaal uitzond. Het adres waar dat signaal vandaan kwam bleek de verblijfplaats te zijn van een voor de politie bekende veelpleger. Zodoende werd er direct actie ondernomen en een onderzoek op het adres van de verdachte ingesteld. Daar vonden de agenten meerdere gestolen goederen, waaronder de telefoon van de aangeefster. De verdachte, een 43 jarige inwoner van Bergen op Zoom, werd aangehouden.