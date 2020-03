Overvaller bedreigt winkelpersoneel met vuurwapen

De overvaller kwam zaterdag 28 maart rond 11.00 uur de winkel in tweedehands producten binnen. Hij pakte daar twee telefoons en op het moment dat een winkelbediende daar iets van wilde zeggen toonde hij een vuurwapen. Nadat de man vluchtte rende de eigenaar van de winkel de dader nog even achterna. Toen die er echter op een fiets sprong en er vandoor ging, moest hij de achtervolging staken. Van de overval zijn camerabeelden, waarop te zien is dat het gaat om een dader met een getinte huidskleur, mogelijk van Antilliaanse afkomst. Hij is ongeveer 1,90 a 1,95 meter lang en rond de 25 jaar oud. Op het moment van de overval droeg hij een zwart mutsje en een opvallende goud of wit kleurige bril. Hij droeg verder een zwarte jas, mogelijk van leer, een zwarte broek en zwarte schoenen. De politie onderzoekt de zaak.