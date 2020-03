Twee gewonden bij doorrijding, verdachte na zoektocht aangehouden

Volgens getuigen reed een personenauto erg hard en kwam daarbij in botsing met twee fietsers (de twee Duitsers). Na de botsing reed de bestuurder van de personenauto door zonder te stoppen en liet daarbij de slachtoffers gewond achter.

Beide slachtoffers werden naar een ziekenhuis in Duitsland gebracht alwaar ze met zwaar letsel werden opgenomen. Omdat het kenteken van de personenauto bekend was, werd meteen door de politie gezocht naar dit voertuig. In de nacht van zaterdag op zondag werd de verdachte gezien op de Kaldenkerkerweg in Tegelen en bij het zien van de politie ging de bestuurder ervandoor met een andere auto dan waarmee de doorrijding werd gepleegd. De achtervolging werd ingezet waarbij diverse patrouilles assisteerden. Op de Abraham Kuyperstraat in Tegelen botste de auto tegen een woning en vluchtte de verdachte. De auto raakte total loss en de woning licht beschadigd. Met hulp van een politiehond werd de 38-jarige man uit Tegelen liggend in een voortuin aan de Thorbeckestraat aangehouden. Hij bleek teveel alcohol hebben gedronken en hij is ingesloten voor verder onderzoek.