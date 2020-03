Achtervolging en aanhouding na schietincident

Na kort onderzoek van de recherche kon de locatie van de auto met de verdachte worden achterhaald. Agenten achtervolgden hem en probeerden hem tot stoppen te brengen. Een politiehelikopter kwam ter plaatse en nam de achtervolging vanuit de lucht over. Even later raakte de auto met de verdachte van de weg en kwam tot stilstand tegen een boom bij de Sweserengseweg in Maarssen. Agenten waren er snel bij en hielden de man, 20 jaar uit Loosdrecht, aan. Hij werd gecontroleerd door ambulancepersoneel en is vervolgens ingesloten voor verhoor.