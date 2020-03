Politie onderzoekt straatroof Woerden

Iets na tienen ’s avonds liep de 24-jarige vrouw vanaf het station over straat. Aan het Adriaan Duyckpad werd ze plotseling vastgepakt. Twee onbekende mannen trokken aan haar rugzak. Dat ging met zoveel geweld dat de vrouw onderuit ging. De mannen gingen er vervolgens met de rugzak vandoor richting de Willem van der Hoevelaan en de Jan van Beierenlaan. De eerste man droeg donkere of grijze kleding met een hoodie en de tweede man was volledig in het donker gekleed.

De politie vraagt getuigen van de straatroof om zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook via onderstaand formulier of via de site van Meld Misdaad Anoniem kunnen tips worden doorgegeven, bijvoorbeeld als je vermoedt wie de dader zou kunnen zijn.