Getuigen gezocht van aanranding

Rond 22:00 uur liep het slachtoffer met haar hond op de Duiker toen een onbekende man haar benaderde en haar direct onzedelijk betastte. Het slachtoffer werd boos en verweerde zich. Daarop rende de verdachte weg in de richting van de Inlaat en de lokale supermarkt.



Signalement verdachte

De verdachte was een blanke man van ongeveer 20 - 30 jaar oud. Hij was rond 1.75 - 1.80 meter lang en had een mager-slank postuur en opvallend lange benen. Hij droeg zwarte kleding, waaronder een hoodie waarvan de capuchon was dichtgeknoopt rond zijn gezicht. Hij had een slungelig loopje en gedroeg zich opmerkelijk druk.

Getuigenoproep

De politie onderzoekt deze aanranding en is op zoek naar getuigen of mensen die weten wie deze persoon kan zijn. Ook kan het zijn dat deze persoon meerdere vrouwen heeft lastiggevallen. Als dat zo is, dan wil de politie heel graag dat u zich meldt.



Mensen die maandagavond 24 februari in de omgeving van de Duiker zijn geweest en deze man mogelijk hebben gezien, worden eveneens verzocht om contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020037742 bij. Heeft u andere bruikbare informatie of beschikt u over mogelijke camerabeelden? Neemt u dan ook contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.



2020037742