Verdachte van oplichting, witwassen en computervredebreuk aangehouden

De recherche was in juli 2018 een onderzoek gestart nadat er aangifte was gedaan van computervredebreuk. In het onderzoek kwam naar voren dat er een bedrag van tienduizenden euro’s was gestolen nadat er was ingebroken in het emailaccount van de aangever. Vanuit dat account werd een factuur onderschept en werd een email gestuurd dat het rekeningnummer was gewijzigd. Daardoor werd het te betalen bedrag overgemaakt naar een nieuwe rekening. Vervolgens werden vanaf die rekening met het ontvreemde geld vermoedelijk luxe goederen aangeschaft en werden er grote geldbedragen gepind.



Na de aanhouding van de verdachte werden op twee locaties doorzoekingen verricht. De recherche nam gegevensdragers in beslag. Het onderzoek wordt voortgezet. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.