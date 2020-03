Gewapende woningoverval in Joke Smitstraat Leiden

Na verweer en gegil van één van de bewoners slaan de mannen zonder buit op de vlucht. De bewoners zijn niet gewond, maar aangeslagen. De politie zoekt getuigen.



Rond 23.30 uur wordt er aangebeld aan de Joke Smitstraat. Na opening van de voordeur duwt één van de overvallers de bewoner naar binnen onder bedreiging van een mes. De drie handlangers gaan naar binnen en naar boven. Daar krijgt één van hen een trap van de bewoonster die gaat gillen. Het viertal slaat daarop zonder buit op de vlucht richting de Mina Kusemanstraat.



De politie is op zoek naar de overvallers. De vier vermoedelijk jeugdige verdachten droegen donkere kleding en capuchons. Eén van de mannen had een getinte huidskleur, van de overige verdachten is dit onbekend.



Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van de overval. Hebt u informatie? Dan kunt u contact opnemen met de politie via het nummer 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via M 0800-7000.