Hoe voorkom je dat je wordt gerold? Kom naar het Mobiel Media Lab!

Na een ritje in een volle trein ontdekt u dat uw portemonnee is gerold. U bent uw geld kwijt en dat is uiterst vervelend. Ook omdat u snel zaken moet regelen, zoals uw bankpas blokkeren, een nieuwe aanvragen of nieuwe sleutels laten maken. In de praktijk blijken vooral vrouwen met schoudertassen doelwit te zijn van zakkenrollers. Maar eigenlijk moet iedereen alert zijn op zakkenrollers.

Kom op woensdag 4 maart naar het Mobiel Media Lab voor meer informatie. De politie staat u graag te woord en laat u aan de hand van actuele voorbeelden zien hoe uw geld of dierbare voorwerpen in de zakken verdwijnen van de criminelen. Belangrijker nog: De politie geeft u bij het Mobiel Media Lab ook tips hoe u dit kunt voorkomen!