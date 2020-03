Jongens beroofd in het Haagse Bos in Team West

Scheveningen | Babbeltruc

Twee onbekende vrouwen wisten dinsdagmiddag 11 februari rond 15.15 uur met een smoesje een huis aan het Palaceplein in Scheveningen binnen te komen. Zij hadden de 79-jarige bewoonster wijs gemaakt dat ze aan ouderenbezoek deden. Eenmaal binnen wilde een van hen gebruik maken van het toilet. Hoogstwaarschijnlijk zijn toen haar portemonnee, rijbewijs, pasjes en geld uit haar tas gestolen. De twee vrouwen hebben hetzelfde geprobeerd bij een andere bewoonster, maar zij vertrouwde het duo niet en stuurde ze weg. In de uitzending tonen we beelden van de twee vrouwen. Hopelijk herkent u ze.



Den Haag | Straatroof Haagse Bos

Drie vrienden kregen vrijdag 18 oktober rond 21.15 uur de schrik van hun leven toen ze op het Zuiderpad in het Haagse Bos plots werden omsingeld door acht tot tien jongens. Het gaat om het gedeelte van het Haagse Bos dat ligt tussen de Utrechtsebaan en de Laan van Nieuw Oost Einde. Het drietal zat op een bankje toen een van de jongens aan het heuptasje van een van hen begon te trekken. Een andere jongen pakte het slachtoffer bij zijn nek. Ook kreeg het slachtoffer een klap op zijn achterhoofd. Onder bedreiging van een mes wisten ze een Samsung S8 telefoon en een koptelefoon te bemachtigen. Helaas geen beelden van deze jongeren. Maar wellicht hebt u informatie over deze straatroof.



Hoek van Holland – De Lier | Diefstal autospiegels

In Hoek van Holland, Vlaardingen en Maassluis zijn de afgelopen maanden tientallen autospiegels gestolen. Het gaat vooral om spiegels van duurdere automerken. Eerder lieten wij beelden zien van een man die spiegels stal in De Lier. Dit keer tonen we beelden van een man die in de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 januari in Hoek van Holland van twee verschillende auto’s spiegels steelt. Wellicht gaat het om dezelfde man.



