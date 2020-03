16-jarige Barendrechter met geweld van fiets beroofd

Het slachtoffer fietste omstreeks 21.00 uur in de avond op de fietsbrug Portlandsebrug bij de Charloisse Lagedijk en zag daar drie jongens staan. Toen hij het drietal voorbij fietste werd hij van zijn fiets gerukt en geslagen door ze. Al snel kwam er een man op een scooter voorbij rijden waarna de drie jongens, met de fiets van het slachtoffer, op de vlucht sloegen in de richting van Charloise Dijk.

Het slachtoffer vroeg deze voorbijganger om hulp. De man op de scooter ging achter de jongens aan en wist de fiets van het slachtoffer weer te bemachtigen. Nadat hij deze fiets teruggaf aan het slachtoffer, is de man er vandoor gegaan.

Signalement



Verdachte 1

- 15 /16 jarige getinte jongen

- Normaal postuur

- 1.80 m lang

- Witte jas met capuchon

- Zwarte broek

Verdachte 2:

- 15/16-jarige jongen

- Gezet postuur

- 1.75 m lang

- Gedeeltelijk gemillimeterd haar

Verdachte 3:

- 15 /16 jarige jongen

- Slank postuur

- 1.80 m lang

- Zwarte kleding

Getuigen gezocht

De politie is niet alleen op zoek naar de daders, maar ook naar de getuige op de scooter die het slachtoffer heeft geholpen. Ook andere tips met betrekking tot deze beroving zijn uiteraard welkom. Dit kan via onderstaand tipformulier of bel met 0900-8844. Liever anoniem? Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.