Vrouw op gewelddadige manier overvallen op de Botlekweg

Getuigen gezocht

De politie is dringend op zoek naar meer informatie over deze overval. Heeft u informatie over de daders of is iets verdachts gezien in de omgeving van de Botlekweg? Dan komen we graag met u in contact. Ook als u andere tips heeft die relevant kunnen zijn voor het onderzoek, horen wij graag. Dit kan via onderstaand tipformulier of u kunt bellen met 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.