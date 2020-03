Surveillancehond is tijdens de dienst gebeten

De politie ontving een melding dat er ingebroken zou worden op het industrieterrein. De politie stelde een onderzoek in en trof de verdachte op het terrein aan. Hij wilde niet meewerken aan zijn arrestatie en daarop is de surveillancehond ingezet. Hij beet de verdachte, maar de hond van de verdachte beet, mogelijk uit bescherming, de surveillancehond. De agent greep in en hield de hond van de verdachte in bedwang. De verdachte werd aangehouden op verdenking van (poging) diefstal. Zijn hond is door het asiel opgevangen. De verdachte en de diensthond raakten licht gewond en zijn door de medische dienst gecontroleerd. De verdachte zit vast voor verhoor.