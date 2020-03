Twee aanhoudingen in gewelddadige ontvoering

Roosendaal - In een onderzoek naar een gewelddadige ontvoering die plaatsvond in de avond van maandag 30 september op 1 oktober 2019, heeft de politie vandaag, dinsdag 3 maart, twee mannen aangehouden die ervan verdacht worden betrokkenheid te hebben bij deze ontvoering. Ook vond er door de politie een doorzoeking plaats in hun woningen en in een kapperszaak aan het Heilig Hartplein. Bij deze doorzoekingen zijn verschillende goederen in beslag genomen. Daarnaast is samen met opsporingsambtenaren van de gemeente Roosendaal een controle gehouden bij meerdere panden aan het Heilig Hartplein.