Man schiet met automatisch geweer in de lucht tijdens jaarwisseling Rotterdam

Twee Rotterdammers van 19 en 21 jaar werden door het arrestatieteam aangehouden. De oudste van de twee is woensdag 26 februari voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en zit nog langer vast. De andere man mocht op de dag van zijn aanhouding met een loopzaak naar huis. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. Uit onderzoek is ook de identiteit van de schietende man op de film achterhaald. Het gaat om een 28-jarige Rotterdammer. Hij zat al vast in verband met een ander delict en is tevens als verdachte aangemerkt voor dit feit.