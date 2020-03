Ombudsfunctionaris politie gestart

Met de aanstelling van Demmers in januari 2020 gaf korpschef Erik Akerboom gevolg aan zijn aankondiging in augustus 2019 van de vorming van een ‘onafhankelijk meldpunt voor signalen over discriminatie, uitsluiting en ander ontoelaatbaar gedrag bij de politie’. De nieuwe functie komt naast de bestaande meldpunten en loketten voor sociale veiligheid.



Demmers benadrukt dat ze haar werk volkomen onafhankelijk kan doen. ‘Mijn onafhankelijkheid is onder andere gewaarborgd door het feit dat ik niet in dienst ben van de politie.’ Zij mag alle vergaderingen bijwonen en stukken inzien die nodig zijn en zij brengt een openbaar jaarverslag uit.



De adviezen van de ombudsfunctionaris zijn niet bindend. Demmers: ‘Ik adviseer de korpschef, zorg dat aanbevelingen komen waar die moeten komen. Met hem heb ik afgesproken dat er wel heel gegronde argumenten moeten zijn om van adviezen af te wijken.’



Alle bestaande loketten gericht op bejegening, integriteit en sociale veiligheid blijven in werking. De ombudsfunctionaris zal waar mogelijk samenwerken met deze loketten, zoals het Landelijk Meldpunt Misstanden (Integriteit), VIK (interne onderzoeken en klachtbehandeling) en het Vertrouwenswerk. De ombudsfunctionaris zal adviseren waar doorontwikkeling mogelijk is. Zij is te bereiken op het volgende mailadres: Ombudsfunctionarispolitie@caop.nl



Demmers was tot 18 december 2019 waarnemend burgemeester in Noord-Beveland. Hiervoor was zij onder andere jarenlang korpschef van de politieregio Zeeland, waarnemend burgemeester in Vlissingen en Veldhoven, burgemeester van Best en Reusel-de Mierden, en wethouder In Bergen op Zoom.