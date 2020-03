Overvaller gepakt dankzij behulpzame getuige

(Foto stockfoto politie)

Omstreeks 11.30 uur overviel de 17-jarige jongen een sigarenwinkel aan de Stadhoudersweg . Hij bedreigde daarbij de 61-jarige medewerker van de winkel met een wapen. Na de overval rende de verdachte naar buiten. Op dat moment reed de getuige langs, die het slachtoffer hoorde roepen dat hij was overvallen door de jongen die net de winkel verliet.

De man besloot de overvaller te volgen en zocht direct contact met de politiemeldkamer. Hij gaf rustig de positie van de verdachte door, waardoor meldkamerpersoneel in staat was om de politie- eenheden de juiste kant op te dirigeren. Op de Gordelweg konden agenten de jongen vervolgens aanhouden. De agenten namen een vuurwapen en een mes in beslag dat de verdachte onderweg had verstopt.

