Twee inbrekers op heterdaad betrapt en aangehouden op de Groenewoudsedijk

Toen de agenten aan kwamen rijden zagen ze al snel dat het hek op een kier stond en dat het kettingslot los om het hek hing. Toen de verlichting in het pand aansprong konden de agenten twee verdachten op verschillende plekken door het pand zien lopen. De eerste verdachte werd daarna al snel aangehouden. Met ondersteuning van een diensthond is ook de tweede verdachte aangehouden. Hij is hierbij in zijn arm gebeten door de hond.

Bij de verdachten zijn diverse inbrekersattributen aangetroffen. Vandaag gaan rechercheurs de twee aangehouden verdachten verhoren. Het betreft een man van 35 jaar uit Utrecht en een 49-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

De eigenaar van het bedrijf doet aangifte van de inbraak.