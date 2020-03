Gestolen goederen in garagebox

In de loop van de middag meldde zich een gedupeerde. Hij meldde dat van hem gestolen gereedschap in een bestelbus zou liggen op de Voorweg. Ter plaatse trof de politie de bus en de 39-jarige verdachte. De man overhandigde het gereedschap, dat in een loods was neergelegd.



Het onderzoek leidde vervolgens naar een garagebox aan de Jean Monnetstraat in Heemskerk. Hierin werd onder anderen geluidsapparatuur, gereedschap en twee bromfietsen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig waren. Bovendien werden een dertigtal plastic vaten met chemicaliën aangetroffen. Deze chemicaliën zijn mogelijk afval van de productie van synthetische drugs. Later werd hiervoor een 34-jarige man aangehouden.



De politie nam de vermoedelijk van diefstal afkomstige goederen in beslag. De vaten chemicaliën zijn bemonsterd en vervolgens door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. De rol en betrokkenheid van beide verdachten bij de vondst wordt onderzocht.



2020060544-60661