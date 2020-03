Politie zoekt getuigen stort chemicaliën

Op woensdagmorgen kwam bij de gemeente Hollands Kroon een melding binnen dat langs de Flevoweg een groot oranje, samengeknoopt dekzeil lag. In het zeil werden lege verfblikken en –emmers, jerrycans met vloeistoffen en een grote verscheidenheid aan potjes en flesjes met kleine hoeveelheden chemicaliën aangetroffen. Voor de veiligheid werd het weggedeelte tussen de Tussenweg en het Wagenpad afgesloten voor alle verkeer.



Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het niet gaat om afval van een drugslaboratorium. Aard en omvang van de potjes en flesjes chemicaliën geeft eerder het beeld van een ontruimd scheikundelokaal, een klein laboratorium of (gezien de aanwezigheid van o.a. fotochemicaliën) een fotograaf of donkere kamer. Wellicht komt de totale hoeveelheid afval van de sloop van bijvoorbeeld een schoolgebouw of bedrijfspand waar met chemicaliën wordt gewerkt. Overigens mag de gevaarzetting van deze chemicaliën niet worden onderschat. In de flesjes zaten onder andere zeer giftige en mogelijk explosieve stoffen. Na bemonstering is het afval door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd.



Getuigen van de dumping , maar ook mensen die iets weten over de sloop van een pand waarin met chemicaliën werd gewerkt worden verzocht te bellen. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen is ook mogelijk via tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2020057765