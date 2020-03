Man aangehouden voor poging zware mishandeling

De verdachte gaf later aan bij de politiemensen dat hij besmet was met corona. Omdat de man niet getest is, is op dit moment niet bekend of hij daadwerkelijk coronapatient is.



Teamchef Hoorn: ‘hoewel onze collega’s nuchter reageerden, hakt dit incident er behoorlijk in, zowel binnen het team als in hun privé-situatie. Deze collega’s zijn op dit moment gewoon aan het werk, maar dit incident maakte goed duidelijk dat wij dringend extra bescherming nodig hebben. Vandaag zijn dan ook alle anti-spuugmaskers afgeleverd in onze noodhulp- en overige voertuigen in onze eenheid Noord-Holland.’

Aangifte van poging zware mishandeling

Vier politiemensen die in aanraking zijn geweest met de verdachte uit Hoorn hebben inmiddels aangifte gedaan van poging zware mishandeling.

De 21-jarige verdachte wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.