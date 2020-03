Getuigen gezocht van vernieling raam

Den Helder - Op maandagmorgen werd een raam vernield van een woning aan de Visstraat in Den Helder. De politie verzoekt eventuele getuigen of personen die informatie hebben over deze zaak om zich te melden. De politie is bereikbaar op telefoonnummer 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).