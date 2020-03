Politie zoekt getuigen van mishandeling in Oost

Het 20-jarige slachtoffer liep vrijdag 14 februari rond 14.30 uur vanaf het Wibautpark door het tunneltje naar de Ben Viljoenstraat. Dit tunneltje is gelegen nabij metrostation Wibautstraat/Platanenweg. In het tunneltje kwamen twee mannen het slachtoffer tegemoet gelopen. Eén van hen liep tegen hem aan. Hierdoor ontstond een twist wat uitmondde in een gevecht. Tijdens dit gevecht kwam het slachtoffer ten val en kreeg hij meerdere trappen tegen het hoofd. Uiteindelijk verloor hij zijn bewustzijn en heeft het twee dagen in het ziekenhuis gelegen.