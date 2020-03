Getuigen winkeloverval Monster gezocht

Rond 07.10 uur drongen twee mannen met gezichtsbedekking een winkel aan de Zeestraat binnen. Zij bedreigden vervolgens de winkelmedewerkers met steekwapens en eisten geld. Nadat zij onder meer een geldbedrag buitmaakten, vertrokken zij lopend via de Hortensialaan door het parkje in de richting van de Rijnweg. De politie startte direct een onderzoek, maar kon nog geen verdachten aanhouden.





Signalement verdachten

Het gaat om twee mannen van 20 à 25 jaar oud, allebei rond de 175 cm lang. Een van de verdachte droeg een zwarte broek met witte strepen en een donkere trui.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van deze winkeloverval. Of beschikt u over videobeelden? Bel dan met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.