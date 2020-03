Arrestatie voor huiselijk geweld.

De politie kreeg omstreeks 23.10 uur een melding dat er in Waalwijk een bebloede vrouw voor een woning stond. Ter plaatse bleek dat het slachtoffer inmiddels op een ander adres in de omgeving werd opgevangen. Zij bleek te zijn mishandeld. Ze had onder meer een gebroken oogkas en diverse bloedingen. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte, een 26-jarige man, is een kleinzoon van het slachtoffer. Hij was onder invloed van alcohol bij zijn arrestatie. Hij blies 685 ugl. Hij is bekend vanwege problematiek bij hulpverleningsinstanties.