Crossmotorrijder na val aangehouden

Breda - Een 21-jarige Oosterhouter is zondag 29 maart 2020 omstreeks 18.20 uur op het Belgieplein aangehouden omdat hij door de wijk op een crossmotorfiets reed en een stopteken van de politie negeerde en daarbij vervolgens in verboden rijrichting reed. Hij kwam ten val waarna hij wegrende maar na een korte achtervolging werd hij alsnog aangehouden. De verdachte is niet in het bezit van een motorrijbewijs. Zijn autorijbewijs is ingenomen. De crossmotor en de 30 gram hasj die hij bij zich had zijn in beslag genomen.