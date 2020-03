Verbod op recreatief nachtverblijf in Zeeland

De maatregelen grijpen zwaar in voor de toeristische sector en alle betrokken ondernemers. Voorzitter Veiligheidsregio Jan Lonink: “We begrijpen dat deze maatregelen in Zeeland pijn doen, echter economische schade is te herstellen, gezondheidsschade is onherstelbaar. In een normale situatie zijn alle toeristen van harte welkom, deze situatie vraagt echter om een andere benadering. We vragen zowel toeristen als inwoners van Zeeland hiervoor begrip te tonen en elkaar met vriendelijkheid te blijven behandelen.”