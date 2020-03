Politie stelt onderzoek in naar plofkraak

De politie kreeg omstreeks 03.20 uur melding van een plofkraak bij een bank op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Diverse eenheden werden ter plaatse gestuurd of namen positie in op de uitvalswegen. Ter plaatse bleek dat de afstort/nachtkluis met een explosief was opgeblazen. Twee in het donker geklede daders waren op een (motor)scooter gevlucht. Het is onduidelijk of er iets is buit gemaakt. Specialisten van de Explosieven Opruimingsdienst en de Unit Forensisch Onderzoek kwamen ter plaatse. De recherche onderzoekt of er relevante camerabeelden zijn en bekijkt of er een verband is met een soortgelijke plofkraak op donderdag 26 maart 2020 omstreeks 02.50 uur op de Taxandriaweg in Waalwijk. Getuigen van dit incident kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-700.