Oud-werknemer aangehouden voor gewapende overval koeriersbedrijf

De verdachte is een oud-werknemer van het koeriersbedrijf. Hij is op maandag 30 maart aangehouden op het Utrechtse politiebureau aan de Kroonstraat. Het betreft een 20-jarige man uit Utrecht.



Ons onderzoek naar de andere daders gaat echter onverminderd door. Tips die daaraan kunnen bijdragen zijn waardevol en blijven zeer welkom! Neem contact met ons op via 0900-8844. Het kan ook anoniem via 0800-7000.