250 boetes voor overtreden coronamaatregelen

Het aantal meldingen van overlast, onrust en spanning in wijken nam de eerste week na de afkondiging van de maatregelen sterk toe, maar is nu min of meer stabiel. Het aantal meldingen van babbeltrucs, huiselijk geweld en online misdrijven (waaronder online oplichting) net als vorige week geen opvallende toe- of afname zien.

Wel ziet de politie dat cybercriminelen inspelen op de actualiteit en onder meer proberen persoonsgegevens te bemachtigen door coronagerelateerde phishingmails te sturen. Ook oplichters maken misbruik van de crisis, bijvoorbeeld door via websites mondkapjes aan te bieden die nooit worden geleverd.