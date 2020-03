Verdachte aangehouden voor woningovervallen Vierhouten en Ermelo

De man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een woningoverval in Vierhouten (maart vorig jaar) een woningoverval in Ermelo (februari 2020) en een ramkraak bij een juwelier in Harderwijk (februari 2020).

De heftige woningoverval in Vierhouten, waarbij de bewoners werden overvallen door mannen met maskers, heeft destijds veel aandacht gekregen bij onder andere Opsporing Verzocht. Hierbij werd de hulp van het publiek ingeroepen. Door uitbreid onderzoek van de recherche kon vandaag een man uit Harderwijk aangehouden worden.

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.