Aangehouden op heterdaad

Rond 04.40 uur werd een verdachte situatie gemeld, waarbij twee mannen gebukt bij een auto zouden zitten. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse gegaan en trof een auto aan, waarvan een autoband was verwijderd. In een nabijgelegen tuin werd nog een aantal overige autobanden aangetroffen.



De politie ging op zoek naar de daders en in de directe omgeving werden door een speurhond met zijn geleider twee Alkmaarders in de bosjes aangetroffen. Beide mannen, in de leeftijd van 18 en 22 jaar, bleken vuile handen te hebben. Het tweetal werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zij zijn ingesloten voor nader onderzoek.



2020061448