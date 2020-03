Drie jongens aangehouden op verdenking van beroving en diefstal auto

De beroving vond plaats op dinsdagmiddag 24 maart. Nadat het slachtoffer inkopen had gedaan, kwam zij bij haar woning aan de Sans Souci. Vlak voordat zij naar binnen ging, kwam er een jongen van achteren. De jongen trok haar schoudertas onder haar arm vandaan en rende weg. Even verderop stapte hij achterop bij een jongen op een scooter. Samen reden zij weg.



Later bleek de auto van het slachtoffer ook gestolen te zijn. Vermoedelijk hebben de autosleutels in de tas van de vrouw gezeten en heeft de derde verdachte deze gestolen. Donderdagmiddag 26 maart werd een jongen herkend in winkelcentrum Geesterduin en werd aangehouden. Die avond zag een politieman een scooter rijden. Vanwege de hoge snelheid van de scooter werd er een controle uitgevoerd. Toen de scooter aan de kant gezet was, herkende de politieman het voertuig en de opzittende. De jongen werd direct aangehouden. Een derde verdachte werd zaterdag 28 maart aangehouden. De politie stelt een nader onderzoek in.



2020057215-59297