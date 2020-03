Openingstijden politiebureau Beverwijk tijdelijk aangepast

Bellen of via internet

Vanzelfsprekend kunnen mensen 24 uur per dag bellen met de politie via tel.nr. 0900-8844 en in geval van spoed via 112. Voor doven en slechthorenden is de teksttelefoon beschikbaar via 0800-8112. Natuurlijk kunt u ook altijd gebruik maken van een contactformulier via internet. Dat is te vinden op onze website: www.politie.nl, waar u allerlei aanvullende informatie kunt vinden over de diverse onderwerpen.