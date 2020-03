Grote bedragen afgetroggeld via WhatsAppfraude

Niet alleen team Gouda, Bodegraven-Reeuwijk waarschuwt voor oplichting via WhatsApp. Ook in de rest van het werkgebied van de politie eenheid Den Haag komt deze vorm van oplichting voor. Een vriend of familielid komt via WhatsApp op de lijn en vraagt hulp. Men doet zich dan bijvoorbeeld voor als dochter van het slachtoffer. De zogenaamde dochter geeft aan dat zij een nieuwe telefoon heeft en daardoor niet bij haar bankgegevens kan of dat er problemen zijn met internetbankieren om een betaling te doen. ‘Het oude telefoonnummer mag gelijk verwijderd worden’ volgens de dochter. Zo was er een slachtoffer die geld overmaakte voor meerdere rekeningen die betaald moesten worden, waarna er direct werd gevraagd om nog even twee andere rekeningen te betalen. ‘We zien dat de bedragen die betaald worden uiteen lopen van honderden tot duizenden euro’s’, aldus Petra. Zo zijn er tal van smoesjes die oplichters gebruiken om geld afhandig te maken.