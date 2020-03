Politie houdt verdachten aan na steekincident Puccinistraat

Rond 15.15 uur ontving de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Puccinistraat. Agenten gingen direct ter plaatse en troffen een 41-jarige bewoner met diverse steekwonden. Twee verdachten hebben met geweld de voordeur opengebroken waarna de bewoner is neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en behandeld aan zijn verwondingen. De overige 32-jarige bewoonster bleef ongedeerd.



De politie startte direct een onderzoek en hield twee verdachten in een auto aan die voldeden aan het signalement. Later werd nog een derde verdachte aangehouden.



Onderzoek

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is van het incident. De politie heeft technisch onderzoek verricht en getuigen en betrokkenen worden gehoord. Mocht u iets gezien of gehoord hebben dat het onderzoek kan helpen, neem dan contact met ons op via 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000.