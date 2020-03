Zware mishandeling in Team West

Zware mishandeling Laan van Wateringseveld | Den Haag

Op woensdagmiddag 25 maart wordt een 53-jarige man op de Laan van Wateringseveld ter hoogte van de Romeinenbrug ernstig mishandeld door een groep jongeren. Het slachtoffer liep rond 15.00 uur samen met zijn vrouw over het pad als een groep van 10 á 15 jongeren het pad blokkeert. De man vraagt of er anderhalve meter ruimte gemaakt kan worden zoals geadviseerd wordt in verband met het coronavirus. Op het moment dat het paar de groep wil passeren worden ze door de jongeren aangevallen. De man valt op de grond en wordt geslagen en geschopt. Zodanig dat hij met zware verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd moest worden. In deze uitzending doen wij een getuigenoproep. Het onderzoeksteam is verder op zoek naar een specifieke getuige: een vrouw die op een brug stond tijdens de mishandeling. Bent u deze getuige? Neemt u dan contact op!



Woningoverval Kornoeljelaan | Gouda

In deze uitzending nogmaals aandacht voor een woningoverval in Gouda. Twee mannen overvallen op maandag 13 januari rond 18.00 uur een woning aan de Kornoeljelaan. Een van de mannen doet zich voor als pakketbezorger. Het slachtoffer, dat op de Haagse markt werkt, wordt hardhandig door de twee mannen naar de grond gewerkt en vastgebonden. Ook bedreigen ze het slachtoffer met een vuurwapen. De overvallers vragen aan het slachtoffer naar ‘lijs’. Dit woord gebruiken ze op de markt voor de dagopbrengst of marktomzet. De mannen weten de dagopbrengst te vinden en nemen ook de inhoud van de portemonnee mee. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de auto van de overvallers: een Citroën Cactus.



Diefstal portemonnee en pinnen | Voorschoten

Op zaterdag 25 januari doet een bejaarde mevrouw boodschappen bij een bakker aan de Schoolstraat in Voorschoten. Een tot nu toe onbekende vrouw laat haar voor. Zeer vermoedelijk heeft deze vrouw de pincode afgekeken. Als de bejaarde vrouw naar huis loopt, wordt zij op de Professor Boerhaaveweg aangesproken door twee mannen die haar de weg vragen. Mogelijk hebben zij kans gezien haar portemonnee uit haar rollatormandje te stelen. Als het slachtoffer later haar saldo via internetbankieren checkt, blijkt er 750 euro te zijn gepind op de Schoolstraat in Voorschoten. In de uitzending tonen we camerabeelden van een man die met de gestolen pinpas geld opneemt. Herkent u de man?



Heeft u informatie over een van de zaken?

