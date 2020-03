Gezochte man (33) in Etten-Leur dankzij alerte voorbijgangers aangehouden

Zaterdagavond werden in een woning aan de Dasseburcht de vrouw, de moeder en de twee kinderen van de 33-jarige man dood aangetroffen. Agenten gingen ter plaatse omdat een familielid geen contact met de bewoners kreeg. De 33-jarige man was niet aanwezig in de woning. Er werd een zoekactie naar hem gestart omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van zijn gezin.