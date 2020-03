Politie onderzoekt poging woningoverval

Maandagavond rond 20.15 uur belden twee personen aan bij een woonhuis aan de Beemdenlaan. Toen de bewoner open deed probeerden de verdachten naar binnen te komen. Daarop wist de bewoner de deur te sluiten zodat het tweetal niet naar binnen kon. De verdachten zijn vervolgens te voet gevlucht. In verband met het onderzoek komt de politie graag in contact met getuigen. Heeft u verdachte personen voor of rond het tijdstip van 20.15 uur gezien in de omgeving van de Beemdenlaan? Of heeft u andere informatie zoals beelden die de politie kan gebruiken? Neemt u dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.