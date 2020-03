80-jarige man beroofd van scooter Ridderkerk

Die zondagmiddag rond 13.30 uur was de man onderweg naar de supermarkt op het Prinsenplein. Op de Gouwestraat zag het slachtoffer twee jongens, van wie de langste deed alsof hij iets wilde vragen. Tegelijkertijd pakte hij de man vast en trok hem met zijn arm om diens nek zo van zijn scooter. Terwijl de man viel, klom de jongen op de scooter en reed weg. Even verder stapte zijn vriend achterop en reden ze de Kievietsweg op richting de Beverwaard. De man is flink geschrokken, slaapt er slecht van, maar maakt het fysiek redelijk. De politie is meteen een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Signalementen

Het gaat om twee jongens tussen de 16 en 18 jaar. Beiden getint en donkere kleding aan. Eentje was groter dan de ander. De kleinste droeg een donkergrijs jack.

Scooter

Het gaat om een Berini scooter beige met grijs van kleur, met een blauwe kentekenplaat en een windscherm. Heeft iemand de scooter gezien, wellicht met de twee jongens erop, meld het dan bij de politie. Alle informatie is welkom via 0900-8844 of via het onderstaand tipformulier. Anoniem kan ook op 0800-7000. Aan mensen met een bewakingscamera of dashcam rond de plek waar het gebeurde of langs de vermoedelijke vluchtroute, willen wij dringend vragen te kijken of de verdachten misschien te zien zijn. Beeldmateriaal kan worden geupload via onderstaand formulier.