Cybercriminelen spelen in op Coronavirus

Bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie kwamen de afgelopen weken veel meldingen binnen van malafide webwinkels die corona-gerelateerde producten aanbieden, zoals mondkapjes. De nep-webshops zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Vaak lijken ze erg op die van bestaande bedrijven, die dezelfde producten aanbieden.



Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) doet onderzoek naar deze nep-webshops. Daaruit blijkt dat mensen over de hele wereld slachtoffer worden van de oplichtingspraktijken. Zo werd vanuit Hong Kong werd bijvoorbeeld voor 129.000 USD aan mondkapjes besteld. De producten werden nooit geleverd. ‘We proberen de criminelen te dwarsbomen en hun oplichtingspraktijken te verstoren, zodat er niet nog meer mensen slachtoffer worden’, legt Gijs van der Linden van het LMIO uit. ‘We nemen de maatregel die het snelst, het meest effect heeft. Dat is niet altijd op zoek te gaan naar degene die erachter zit.’



Het LMIO werkt veel samen met andere partijen, zoals banken en internetproviders. Zo konden recent zo’n tien malafide webwinkels offline worden gehaald. Van der Linden: ‘Belangrijk is dat mensen zélf ook alert zijn. Het is uiterst verdacht als je een bestelling alleen via een betaallink in de mail kunt betalen. Daaraan kun je herkennen dat het mogelijk niet in de haak is. En kijk voor je iets koopt ook naar reviews die een bedrijf krijgt.’