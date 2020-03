Getuigen gezocht woningoverval Wittewerf Almere

Nadat er werd aangebeld en een bewoner de deur opende, drongen drie mannen de woning binnen. Ze bedreigden de twee aanwezige bewoners met wapens en ook vond er een worsteling plaats waarbij er geweld tegen de bewoners is gebruikt. De overvallers doorzochten de woning en namen verschillende goederen mee. Nadat de overvallers vertrokken waren, alarmeerde een van de bewoners de politie. Met honden is er in de omgeving gezocht en ook is direct een buurtonderzoek gestart. De politie is nog steeds op zoek naar de drie mannen.

Beide bewoners liepen lichte verwondingen op. Een van de bewoners is naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben wat te maken kan hebben met deze overval. Misschien heeft iemand de drie mannen in de omgeving van de Wittewerf gezien. Zijn ze niet op zoek naar beelden>

Het signalement van de drie mannen is

Rond de 25 jaar

Ongeveer 1.80 meter lang

Normaal postuur

Zwart vest met capuchon

De overvallers hadden hun gezicht bedekt.

Heeft u iets gezien of heeft u andere informatie over deze overval? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Reageert u liever anoniem, bel dan meldmisdaadanoniem: 0800 - 7000. U kunt ook het tipformulier invullen.