Opsporing Verzocht: Van Gogh gestolen uit museum Laren

Inbrekers hebben een schilderij van Vincent van Gogh gestolen uit museum Singer in Laren. Het gaat om Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar, een doek dat in bruikleen was van het Groninger Museum. Het is op de internationale Interpol-lijst van gestolen kunstwerken gezet. De politie onderzoekt de diefstal en waarschuwt kunsthandelaren dat ze zich ervan bewust moeten zijn dat het werk is gestolen.

Verder in de uitzending:

Laren: kunstwerk gestolen uit museum Laren

Boxtel: Doorrijden na aanrijding

Nationale Opsporingslijst: Gerel Palm

Lelystad: Mishandeling Centraal Station in Lelystad

Amsterdam: Schietincident IJburg.

Meerdere steden: Fraude met pinterminals

Duivendrecht: Schietincident bij wasstraat

Gouda: Woningoverval door twee mannen

Tilburg: Diefstal bedrijfsauto

Rozenburg: Woningoverval op 2 oudere dames

Uiteraard wordt er een terugkoppeling gegeven over de zaken uit de vorige uitzending.



Herhaling

De herhaling wordt nu voortaan op woensdagen om 16:30 uur. Behalve morgen ivm een kamerdebat. Vanwege Troosttv is er nu geen herhaling op woensdag. De herhaling van opsporing verzocht is nu eenmalig donderdag 16:30 NPO2.