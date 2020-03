Acht aanhoudingen en vier doorzoekingen in onderzoek naar wapens

Politie, OM en gemeenten in IJsselland halen alles uit de kast om wapengebruik en –bezit tegen te gaan. Districtschef Ramon Arnhem is dan ook heel blij met dit resultaat: “Deze actie toont aan wat de waarde van informatie kan zijn bij het aanpakken van criminaliteit. We hebben hierbij laten zien dat we heel snel gezamenlijk kunnen optreden met onze partners. En met resultaat. Deze wapens zijn in ieder geval van straat. Ik roep dan ook iedereen op om dit soort informatie te blijven delen en om eventuele wapens in te leveren tijdens onze wapeninleveractie volgende week. Ondertussen werken wij, zoals altijd, met onze partners aan een veilig en leefbaar IJsselland”, aldus Arnhem.

(2020063467) NV