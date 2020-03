Meerdere Nederlandse oplichters aangehouden in Spanje

Nederland/Spanje - Bij een grootschalige actie van de politie Oost-Nederland in samenwerking met Eurojust zijn dinsdag 03 maart meerdere mannen aangehouden in Spanje en Nederland op verdenking van grootschalige oplichting via zogenoemde ‘boilerroom-fraude’ in de periode 2013 tot en met nu. Drie Nederlandse hoofdverdachten zijn aangehouden in Marbella en Madrid. Ook is in Spanje een doorzoeking geweest bij een Engelse handlanger. Een Nederlandse hoofdverdachte is nog voortvluchtig in Spanje. In Nederland zijn drie mannen aangehouden. Dat gebeurde in Haarlem, Zandvoort en Lelystad. Op verschillende locaties zijn huiszoekingen gedaan. Daarbij is veel bewijsmateriaal gevonden.