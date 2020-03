Getuigen gezocht van steekpartij Lelystad centrum

Rond 1.45 uur ’s nachts loopt het slachtoffer de sportschool uit. Hij ziet buiten een groepje van vier jonge mannen en een jonge vrouw. Er ontstaat een woordenwisseling, die uiteindelijk uitmondt in een vechtpartij. Tijdens dit gevecht bij de Promesse wordt het slachtoffer herhaaldelijk geschopt en geslagen. Uiteindelijk wordt het slachtoffer in zijn been gestoken met een mes door één van de jonge mannen uit de groep. Deze vlucht in de richting van de Jumbo. De rest van de groep vlucht daarna op de fiets over de Wissel, in de richting van de Neringpassage.

Van vier personen in de groep is een signalement:

Verdachte 1

Jonge man

Ongeveer 1.74 m lang

Zeer donkere huidskleur

Tenger postuur

Heel kort haar

Grijze capuchon

Groen bomberjack

Zwarte broek

Verdachte 2

Jonge man

Klein

Getinte huidskleur

Tenger postuur

Zwart Adidas trainingspak met witte strepen aan de zijkant

Tasje

Verdachte 3

Jonge man

Ongeveer 1.75 m lang

Donkere huidskleur

Zwarte capuchon

Zwarte broek

Verdachte 4

Jonge vrouw

Getinte huidskleur

Haar omhoog in knot of staartje

Sprak goed Nederlands

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die in deze nacht iets verdachts hebben gezien of gehoord rondom de Promesse. Weet u meer over deze steekpartij? Of heeft u beveiligingscamera’s die wat geregistreerd kunnen hebben bij de Promesse, de Wissel of de Neringpassage? Neem dan contact op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem), of meld het via onderstaand tipformulier.