Overval winkel Lelystad

De verdachte kwam tussen 15.30 uur en 15.35 uur de winkel binnen. Bij de kassa bedreigde hij vervolgens een winkelmedewerker met een wapen en eiste hij dat de kassa werd geopend. Na de beroving liep de man de winkel uit, waarbij hij linksaf sloeg. Vervolgens sloeg hij weer linksaf langs het pand, in de richting van de kruising Scheldestraat en Rijnstraat.

Signalement dader:

Het gaat om een lange man, waarschijnlijk tussen 1.90 m en 2.00 m lang. Hij heeft een lichte huidskleur en een onverzorgd uiterlijk. Zijn gezicht oogt ingevallen, met een smalle grote neus en een donkerblonde snor. Hij droeg tijdens de overval donkergroene regenkleding, met een regenjas en regenbroek. De jas had een capuchon, die de dader over zijn hoofd had. Hij sprak ABN, met een lage stem.

Wie heeft deze man gezien?

Was u maandagmiddag 2 maart rond 15.30 in de buurt van de Rivierenlaan, en heeft u iets opvallends gezien? Herkent u het signalement of weet u meer van de overval? Of heeft u bij uw huis of bedrijf beveiligingscamera’s die wellicht wat hebben vastgelegd? Neem dan contact op via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).