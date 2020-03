Purmerender aangehouden voor drugshandel

De man is verhoord en maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris, en in bewaring gesteld.

Meld Misdaad Anoniem

Jij kent de dader, maar de dader kent jou ook? Je hebt informatie over ernstige criminaliteit, maar er kunnen redenen zijn waarom je niet naar de politie kan of durft. Hiervoor biedt Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Maar ook met informatie over fraude en corruptie kun je bij M. terecht. De anonimiteit van de melder staat bij M. op de eerste plaats. Het team van medewerkers heeft maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit beschermen. Jouw anonimiteit is voor M. zelfs belangrijker dan het oplossen van een onderzoek.

Melding

M. is een onafhankelijke organisatie en is géén politie. Alleen als jouw anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de anonieme melding door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. Zij kunnen hiermee niet zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden. Een anonieme melding moet eerst worden getoetst. Kloppen de gegevens in de melding en is er meer over een verdachte of adres bekend? Nader onderzoek kan nieuwe feiten opleveren. Pas als die feiten de anonieme melding onderbouwen dan kunnen de opsporingspartners overgaan tot actie. Een M.-melding is hiermee een puzzelstuk in een groter geheel en wordt onderdeel van de gebruikelijke onderzoeken van bijvoorbeeld de politie. De opsporingsinstanties zijn zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij houden aan bestaande wet- en regelgeving voor het doen van onderzoeken.

Melden

M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 10.00 tot 18.00 uur. Je kunt 24/7 online melden in een beveiligde omgeving.

2019243878